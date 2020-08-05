Депутат отреагировал на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Накануне Лукашенко заявил, что, если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится «пожар до Владивостока». Калашников отметил, что не видит ничего угрожающего в словах главы республики, пишет «Газета.ру».

«Что касается его (Лукашенко — прим. ред.) высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было», — подчеркнул депутат.

По его мнению, заявление Лукашенко о том, что люди были посланы в Белоруссию для дестабилизации ситуации является «голословным». Он подчеркнул, что Россия в этом не заинтересована.

На днях власти в Белоруссии задержали и арестовали 33 россиян. Они подозреваются в причастности к ЧВК, а также планировании в республике массовых беспорядков.