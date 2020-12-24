Депутат отчитал министра за декольте на работе. Его сочли сексистом, но партия поддержала

Замглавы фракции КПРФ в Якутии Петр Аммосов отчитал министра предпринимательства Ирину Высоких. Ему не понравился внешний вид женщины, точнее, ее декольте.

Случай произошел во время внеочередной сессии якутского госсобрания Ил Тумэн. Она проходила в онлайн-формате. На ней выступила министр предпринимательства Ирина Высоких. Во время обсуждения одной из тем народный депутат Петр Аммосов сделал ей замечание по поводу внешнего вида.

«Я сегодня смотрел как мужчина на то, не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Это как-то нехорошо, конечно. Надо бы проследить за этим. Как мужчине, красиво, но надо за нами наблюдать», — сказал Аммосов.

Министр не смутилась и заявила, что не будет с ним обсуждать, как она выглядит. Однако спикеру парламента Петру Гоголеву не понравились слова Высоких. Он подчеркнул, что она не имеет права комментировать высказывания народных депутатов. Гоголев обещал доложить о случившемся руководству министра. После этого спикер отключил микрофон Высоких.

Позже видео попало в соцсети. Комментаторы сочли слова Аммосова и Гоголева сексистскими и неэтичными. Член КПРФ и руководитель пресс-службы коммунистов Александр Ющенко вступился за однопартийца.

«В том, что он сказал, ничего зазорного нет. Потому что дресс-код существует в любом нормальном этическом мире. Глубине декольте не буду давать оценки. Если он не мог оторвать глаз, наверно, это большой комплимент», — сказал Ющенко в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, Саха — республика со своими традициями и взглядами. Сексизм и харассмент он назвал навязанными и чуждыми нам понятиями. Он предположил, что таким образом депутат, возможно, сделал комплимент министру.

«Любой комплимент можно представить в виде замечания, но оно было основано на его точке зрения обращенной в какое-то конкретное направление, которое, наверно, является привлекательным», — заключил Ющенко.