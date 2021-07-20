Депутат Онищенко: врачи, которые говорят о вреде вакцинациии, являются преступниками

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал врачей, которые говорят о вреде вакцинации, преступниками. По его словам, такие медики совершают преступление и подрывают государственную программу, написала «Газета.ru».

Медицинские работники, рассказывающие о вреде вакцинации, должны предоставлять научные данные, либо вовсе не говорить об этом. Ведь, по словам политика, профессионал не может делать таких громких заявлений. Тем более, когда это касается отечественных вакцин и государственной программы.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил наказывать тех, кто призывает к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.