Депутат обвинил торговые сети в «неумеренных аппетитах» из-за цен на продукты

В России необходимо регулировать торговую наценку. При этом важно продолжать экспортировать продукты, несмотря на рост на внутреннем рынке. Своим мнением поделился с «360» депутат Госдумы РФ Виталий Пашин.

В декабре правительство и производители заключили соглашение о сдерживании цены. Однако торговые сети оставили торговую наценку.

«Сети как зарабатывали, так и зарабатывают, не умерив свои аппетиты. Может быть, они цены и сдерживают, но торговая наценка осталась в той же маржинальной доходности, которая у них была. Мое мнение, сейчас страдают производители. Нужно регулировать именно торговую наценку», — заявил депутат.

В первую очередь надо сдерживать ценообразование, особенно на продукты первой необходимости — таких 25 единиц. Важно, чтобы их не затронула инфляция или спекулятивные действия.

Для сдерживания инфляции правительство должно мониторить цены, общаться с производителями и сетями, сдерживать псевдоинфляцию, считает политик.

Важно также продолжать экспортировать продукты, несмотря на рост на внутреннем рынке, добавил Пашин. Поставки продукции за границу — это в первую очередь наполнение бюджета России.

В последнее время птицефабрики заморозили цены на свою продукцию. «У нас в стране неплохие показатели по птице. Значит, есть тот задел, который производители птицы могут себе позволить, может, где-то подужаться в своей прибыли», — объяснил депутат.

По его словам, нужно нести ответственность, в том числе и по ценообразованию.