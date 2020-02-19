Депутат обозвал жителя Карелии за критику властей в соцсетях

Депутат Петрозаводского городского совета Александр Анишин обозвал «говном» горожанина, который написал негативный комментарий из-за строительства музея.

Как сообщила газета «Столица на Онего», во время заседания в мэрии Петрозаводска депутат пожаловался на комментарии к постам на губернаторской страничке «Вконтакте». Там в после губернатор рассказал о ходе строительства музея в Беломорске. Один из жителей города счел, что музей — это сейчас последнее, в чем нуждается Беломорск, в котором есть более важные проблемы.

На это мэр Артур Панфенчиков поинтересовался, что плохого в том, что в городе появится новый туристический объект. Он также попросил внести предложения по развитию других объектов Беломорска.

«И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот „нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей“», — пожаловался парламентарий.