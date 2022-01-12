Депутат объявил конкурс по отмене запретов для россиян

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов объявил в Facebook конкурс по отмене запретов. Активнее всего пользователи ратовали за отмену QR-кодов и возвращение пенсионного возраста.

Свой конкурс Морозов назвал так: «100 запретов, которые стоит отменить или изменить». За неполные сутки он набрал около 200 откликов. Свою инициативу депутат объяснил тем, что общество очень положительно отнеслось к одобренному законопроекту об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

«Берусь как председатель комитета по контролю серьезно проанализировать все предложения. Поэтому хотел бы, чтобы предложения тоже носили серьезный и реалистичный характер», — отметил депутат «Единой России».

Среди предложений уже появились следующие: убрать с дорог частные видеокамеры, отдать платные парковки государству и увеличить время бесплатного пребывания на них, а также убрать налог на транспорт. Но чаще других выдвигались предложения вернуть прежний пенсионный возраст и отменить QR-коды.

Некоторые пользователи предложили вернуть рекламу алкоголя и отменить запрет на его продажу в санаториях. Кто-то выдвинул идею вернуть курение в кафе и ресторанах и сделать отдельные заведения для курящих.

Бытовые законы заинтересовали граждан больше политических, но все же некоторые из них захотели отменить «репрессивные законы» и законы об иностранных агентах.

Сам Морозов отреагировал пока на одно предложение — о сроках передачи жильцам показаний счетчиков.