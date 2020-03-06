Депутат объяснил, почему в Конституции не будет запрета на недвижимость для чиновников
«А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос», — цитирует главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова РИА «Новости».
По его словам, у многих чиновников есть недвижимость в странах СНГ, полученная в качестве наследства. При этом парламентарии внесли такие дома и квартиры в декларации. Депутат добавил, что не понимает, почему его коллеги должны отказаться от недвижимости.
«Мне кажется, этого делать не надо. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы, с одной стороны, а с другой, и вложиться», — пояснил Крашенинников.
О том, что предложение по недвижимости для чиновников не попало в проект поправок, написали «Ведомости» со ссылкой на источник. По информации газеты, инициативу отклонили из-за того, что многим парламентариям пришлось бы отказаться от недвижимости или подать в отставку.
Президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту о Конституции 2 марта. Теперь его должны рассмотреть депутаты во втором чтении. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля.