Депутат объяснил, почему в Конституции не будет запрета на недвижимость для чиновников

СМИ сообщили, что в проект поправок в Конституцию не стали включать запрет на иностранную недвижимость для чиновников. Депутат Крашенинников считает, что запрещать задекларированное жилье не стоит.

«А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос», — цитирует главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова РИА «Новости».

По его словам, у многих чиновников есть недвижимость в странах СНГ, полученная в качестве наследства. При этом парламентарии внесли такие дома и квартиры в декларации. Депутат добавил, что не понимает, почему его коллеги должны отказаться от недвижимости.

«Мне кажется, этого делать не надо. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы, с одной стороны, а с другой, и вложиться», — пояснил Крашенинников.

О том, что предложение по недвижимости для чиновников не попало в проект поправок, написали «Ведомости» со ссылкой на источник. По информации газеты, инициативу отклонили из-за того, что многим парламентариям пришлось бы отказаться от недвижимости или подать в отставку.

Президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту о Конституции 2 марта. Теперь его должны рассмотреть депутаты во втором чтении. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля.