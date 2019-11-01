Депутат объяснил, почему россиянам не стоит платить за некачественные услуги ЖКХ

Россиянам предложили не платить за плохие услуги ЖКХ Подробнее

Ранее парламентарий направил соответствующее предложение министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Депутат Государственной думы Василий Власов объяснил, что состав воды и ее свойства не соответствуют установленным законом нормами.

По его словам, россиянам приходят квитанции с высокими суммами за коммунальные услуги, которые в свою очередь довольно часто предоставляются низкого качества, сообщило информационное агентство Nation News.