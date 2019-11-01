Депутат объяснил, почему россиянам не стоит платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов объяснил, почему предложил разрешить россиянам не платить за некачественные коммунальные услуги. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Россиянам предложили не платить за плохие услуги ЖКХПодробнее
Ранее парламентарий направил соответствующее предложение министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
Депутат Государственной думы Василий Власов объяснил, что состав воды и ее свойства не соответствуют установленным законом нормами.
По его словам, россиянам приходят квитанции с высокими суммами за коммунальные услуги, которые в свою очередь довольно часто предоставляются низкого качества, сообщило информационное агентство Nation News.