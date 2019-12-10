Депутат объяснил необходимость господдержки в создании компьютерных игр

Рынок компьютерных игр сейчас в разы больше, чем кинорынок как в России, так и за рубежом. Именно поэтому государство должно поддерживать отечественных разработчиков рублем. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

«У нас в России это (индустрия компьютерных игр — прим. ред) не развито. Я считаю, что нашим разработчикам необходима государственная поддержка», — пояснил Власов. Он рассказал, что этот вопрос обсудят 10 декабря на круглом столе, куда пригласили создателей компьютерных игр и блогеров. Собеседник также не согласился с некоторыми своими коллегами, которые предлагают запретить компьютерные игры.

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«Путем запретов ничего не решить. Нам просто нужно создавать свой контент, а не пенять на контент зарубежный», — добавил депутат. По его словам, финансировать предлагается производство игр всех жанров без ограничений. Реализация этого предложения обогатит российский рынок еще одним перспективным направлением.

Ранее Власов направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о софинансировании государством производства компьютерных игр. В своем письме он попросил оценить инициативу и проанализировать возможность ее воплощения в жизнь. В качестве одного из вариантов парламентарий назвал создание специализированного фонда.