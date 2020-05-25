Депутат объяснил более жесткое наказание для водителей без прав
Новые поправки внесут в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного Кодекса.
В части документа об авариях с серьезными последствиями, когда от действий автомобилиста страдают или гибнут люди, есть пробелы. А именно то, что максимальное наказание грозит только водителям, которые находились в состоянии алкогольного опьянения или оставили место аварии.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав пояснил «360», что раньше водители сбегали с места серьезной аварии и возвращались только через два-три дня. Тогда доказать то, что они сидели за рулем пьяными, уже было нельзя. Поэтому статью поправили и приравняли действия нетрезвого автомобилиста к побегу с места аварии.
«Предлагается здесь продолжить этот список и добавить туда: лицо, лишенное водительских прав или вообще не имеющее водительского удостоверения, то есть самоучку», — заявил депутат.
Он отметил, что лишенный прав водитель или тот, кто не сдавал на права, не должен садиться за руль, так как любые его действия несут угрозу. В случае аварии, где погибнут два или более человека, автомобилисту без прав грозит реальный срок заключения до 15 лет.
«Это делается для профилактики, а не для того, чтобы пересажать людей. Чтобы люди понимали, что если ты не имеешь права садиться за руль, то сиди дома или заказывай такси, или езди в качестве пассажира. Но если ты сунешься за руль, и не дай бог, кого-то отправишь на тот свет, то ты получишь сполна. Люди не должны страдать из-за дурака, который позволил себе преступные действия», — подытожил депутат.
На рассмотрение в Госдуму документ внесут до конца весенней сессии.