Депутат объяснил более жесткое наказание для водителей без прав

Депутаты Госдумы работают над законопроектом, по которому водителю без прав за аварию с тяжелыми последствиями грозит уголовное наказание. Автор документа Вячеслав Лысаков заявил «360», что это должно стать своеобразной мерой профилактики, чтобы не имеющие или лишенные прав водители не садились за руль.

Новые поправки внесут в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного Кодекса.

В части документа об авариях с серьезными последствиями, когда от действий автомобилиста страдают или гибнут люди, есть пробелы. А именно то, что максимальное наказание грозит только водителям, которые находились в состоянии алкогольного опьянения или оставили место аварии.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав пояснил «360», что раньше водители сбегали с места серьезной аварии и возвращались только через два-три дня. Тогда доказать то, что они сидели за рулем пьяными, уже было нельзя. Поэтому статью поправили и приравняли действия нетрезвого автомобилиста к побегу с места аварии.

«Предлагается здесь продолжить этот список и добавить туда: лицо, лишенное водительских прав или вообще не имеющее водительского удостоверения, то есть самоучку», — заявил депутат.

Он отметил, что лишенный прав водитель или тот, кто не сдавал на права, не должен садиться за руль, так как любые его действия несут угрозу. В случае аварии, где погибнут два или более человека, автомобилисту без прав грозит реальный срок заключения до 15 лет.

«Это делается для профилактики, а не для того, чтобы пересажать людей. Чтобы люди понимали, что если ты не имеешь права садиться за руль, то сиди дома или заказывай такси, или езди в качестве пассажира. Но если ты сунешься за руль, и не дай бог, кого-то отправишь на тот свет, то ты получишь сполна. Люди не должны страдать из-за дурака, который позволил себе преступные действия», — подытожил депутат.

На рассмотрение в Госдуму документ внесут до конца весенней сессии.