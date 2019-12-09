Депутат Новиков отреагировал на слова немецкого МИД об антироссийских санкциях

Германия не увидела причин для отмены антироссийских санкций Подробнее

По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, вклад Москвы в поиск мира в Незалежной является ключом к улучшению отношений между РФ и ЕС.

Новиков заметил, что больше, чем Россия, никто не занят поиском мира на территории донбасских республик. Однако сложившиеся на Западе стереотипы относительно Москвы являются главным препятствием для достижения договоренностей.

«И заявление главы МИД ФРГ как раз и свидетельствует о том, что они никак не могут отрешиться от того, что Россия не является стороной конфликта», — первый зампред думского Комитета по международным делам.