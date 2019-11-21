Американский сенат узнал, как задержать «Северный поток — 2» Подробнее

«Речь идет о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы», — заметил законодатель.

Он напомнил, что Москва предложила европейским партнерам условия, которые их заинтересовали. По его словам, нет ни практических, ни формальных оснований, чтобы тормозить достигнутые договоренности. Это попросту невыгодно, так как европейским странам нужны стабильные энергопоставки, которые российская сторона готова обеспечить.

Таким образом общий интерес РФ и Европы, по мнению парламентария, позволит преодолеть те политические препятствия, которые чинит Вашингтон, дабы удовлетворить свои экономические интересы.