Депутат Новиков отреагировал на достигнутое ЕК, РФ и Украиной соглашение по транзиту газа

Парламентарий напомнил, что было очень много обсуждений по итогам «нормандского саммита», насколько она была результативной и каких последствий стоит ожидать.

«В данном случае мы видим одно из таких следствий, поскольку на полях этой встречи велись переговоры и по транзиту газа», — заметил первый зампред думского Комитета по международным делам.

Он добавил, что сообщение о достигнутых договоренностях означает, что есть какое-то продвижение вперед и его можно только поприветствовать.