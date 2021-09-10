Депутат Новиков объяснил заявление Зеленского о войне с Россией желанием увеличить финансирование США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков считает, что лидер соседнего государства специально нагнетает обстановку.

«Зеленский после встречи с Байденом видит свою задачу в максимальном нагнетании страстей, чтобы получить определенные преференции в надежде на увеличение финансовой поддержки от США», — сказал Новиков «360».

Такие заявления, по мнению депутата, Зеленский делает, чтобы у команды Байдена появились аргументы для своего конгресса, для американского общественного мнения увеличить финансовую поддержку восточноевропейского государства.

«Он не реализует свои прагматичные задачи, потому что судьба западной помощи на Украине хорошо известна. Она служила предметом распила олигархическими группами и крупными чиновниками. И в этом отношении команда Зеленского не хочет отставать от своих предшественников», — сказал Новиков.

Он также уверен, что Зеленский делает такие заявления на фоне встречи в Москве Путина и Лукашенко, когда Россия и Белоруссия делает дальнейшие шаги друг к другу в плане формирования Союзного государства.

«Это будет использовано Западом для нагнетания страстей, нагнетания ситуации, чтобы можно было говорить о двух диктаторах в Европе. Зеленский считает уместным предложить свои услуги, чтобы напомнить о том, что Украина находится вблизи как России, так и Белоруссии. Следовательно цитаделью НАТО в решении вопросов связанных с Россией», — объяснил Новиков заявление Зеленского.