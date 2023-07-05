Власть 05 июля 2023, 16:51 Депутат Нилов заявил, что необходимо разработать механизм защиты населения от мошенников-газовщиков

Читать 360tv в

В Госдуме предложили увеличить штрафы за недопуск газовщиков в жилище до 10 тысяч рублей, но люди часто не открывают дверь, опасаясь мошенников. Об этом «Общественной службе новостей» сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, нужно разработать защитные механизмы, которые позволят обезопасить людей от преступников.

Реклама

«Но давайте задумаемся, почему люди отказываются пускать в дом проверяющих? Я лично знаю многие случаи, когда под видом различных проверяющих организаций приходят мошенники, которые, делая вид что проводят проверку, потом выписывают счета», — отметил Нилов.

Депутат добавил, что управляющие компании должны начать серьезную работу в это направлении. В том числе и информационную. Каждый человек должен знать номер, по которому можно позвонить и удостовериться, что проверяющие — настоящие.

Авторы: