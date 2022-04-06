Депутат Нилов высказался против продления майских праздников

Депутат Олег Нилов раскритиковал предложение продлить майские праздники, чтобы россияне могли больше времени провести на дачных огородах. Об этом сообщила НСН.

Нилов считает, что такая инициатива бессмысленна.

«У граждан, которые обрабатывают свои дачные, садовые участки, есть уже какой-то размеренный опыт, который им позволяет и без длительных каникул справляться», — пояснил он.

Депутат отметил, что вместо этого лучше дать возможность жителям страны взять краткосрочный отпуск, если у них есть такая необходимость.