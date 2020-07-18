Депутат Нилов упомянул риски перехода на электронные трудовые книжки

У электронных трудовых книжек, как и у любой системы в Сети, имеются уязвимые места. В качестве примера можно вспомнить недавний взлом Twitter-аккаунтов американских политиков. Поэтому политик не исключает возможных хакерских атак. Тем не менее он заверил, что полностью информация не исчезнет.

«Полная утрата данных невозможна, все просчитано наперед. Данные в любом случае будут восстановлены, они хранятся в копиях», — пояснил Нилов.

Сам парламентарий оставит себе и бумажный вариант документа. Он также напомнил про 1990-е, когда россияне не могли подтвердить свой советский стаж для выхода пенсию, некоторые документы совсем не принимали из-за старых печатей.

«Было множество судов тогда. В каждом отделении ПФР были спецкомисии, которые рассматривали такие вещи. Поэтому вопросы и риски всегда есть, но они есть вне зависимости от того, какая трудовая книжка», — отметил Нилов.

Сейчас в системе электронного учета содержится множество информации, от наличия которой зависит реализация прав граждан.

Россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с 1 января 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу в начале 2020-го. До 31 декабря работники должны выбрать формат трудовой, который они хотят оставить.

При этом соотечественники, которые впервые устроятся на работу после 1 января 2021 года, получат только электронные трудовые книжки. Они будут доступны в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, на портале «Госуслуги» и в приложениях этих организаций на смартфонах.