Депутат Нилов поддержал инициативу уволить главврача после скандала с медсестрами в Новосибирске

«Мы понимаем, что дети могут вести себя по-разному, при этом должна быть адекватная реакция взрослых, недопустимы издевательства, насилие и применение грубой силы. Кто из этих детей потом вырастет, когда они психологически и физически травмированы? Это недопустимо», — заявил он.

По мнению Нилова, главврач несет ответственность за все происходящее в коллективе, в стенах больницы. Чиновник пообещал направить соответствующие запросы от комитета в прокуратуру и губернатору. Он считает нужным провести комплексную всестороннюю проверку.

Если правоохранители выявят признаки состава административного или уголовного преступления, дело перейдет в ведение следственных органов.

Нилов допускает, что во время проверки могут всплыть и другие случаи издевательств над юными пациентами больницы.

«Может вскрыться еще больше фактов, и обозначатся родители, которые ранее жаловались и чьи жалобы оставались без внимания. К сожалению, это не единичный случай. Мы периодически наблюдаем подобные истории», — заявил он.

Нилов видит причину в подобном поведении медперсонала в агрессии, усталости и срывах, вызванных в том числе и травмами детства самих врачей. За это должны отвечать руководители учреждений, добавил Нилов.

Ранее руководитель Центра социальных проектов Общероссийской организации «Офицеры России» Сабина Цветкова потребовала уволить руководство больницы и всех причастных к происшествию. По ее словам, это не единственные случаи насилия со стороны медперсонала этой больницы.