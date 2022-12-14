Власть 14 декабря 2022, 21:36 Депутат Нилов объяснил шутку о ракетах для «Вовочки из Киева» Депутат ГД Нилов: в шутке о ракетах для «Вовочки из Киева» имел в виду Зеленского РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Олег Нилов рассказал РИА «Новости», что говорил о президенте Украины Владимире Зеленском, когда пошутил о ракетах для «Вовы из Киева». Ранее парламентарий принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Нилов снял один из шаров с елки и «прочитал», что «Вовочка из Киева» якобы мечтает о ракетах. Депутат пообещал ему их отправить, а потом добавил, что это шутка.

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«Естественно имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский. Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой „мальчиш-плохиш“», — объяснился Олег Нилов.

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Жители Украины создали петицию с требованием отменить военное положение после 19 февраля 2023 года, сообщили «Известия». Украинцы призвали власти страны не продлевать режим и уволить с военной службы всех бойцов ВСУ.

В Белом доме заявили, что не видят возможности урегулирования конфликта на Украине до конца года. Власти США отметили, что только украинский лидер Владимир Зеленский вправе решать, когда стороны начнут мирные переговоры.