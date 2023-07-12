Власть 12 июля 2023, 10:20 Депутат Немкин рассказал о законе, который позволит напоминать пользователям онлайн-сервисов о списаниях

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В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому онлайн-сервисы обяжут оповещать клиента о подходящему к концу сроку подписки и повторном списании. Об этом «Парламентской газете» рассказал член думского комитета по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, многие люди оформляют подписки ради разового просмотра фильма или прослушивания музыки. Потом про это забывают, а спустя время с их карт начинают списывать деньги. Человек даже не всегда может вспомнить, где именно он оформлял подписку.

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«Чтобы держать долю отписок низкой, компании нередко используют непрозрачные и недобросовестные практики, которые оставляют потребителей с подписками, которыми они не пользуются», — подчеркнул Антон Немкин.

Поэтому появилась инициатива, согласно которой онлайн-сервисы должны будут за несколько дней оповещать клиентов через смс или другие способы о предстоящем платеже.

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