Депутат назвал новые санкции США «грязной конкурентной борьбой»
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на новые санкции США, введенные в отношении российских компаний. Он заметил, что в этих действиях прослеживается конкурентная борьба с нашими и китайскими компаниями, пишет сайт RT.
«Для того чтобы ослабить эти компании, США принимают всяческие меры, санкции… Это конкурентная борьба, грязная конкурентная борьба, которая не укладывается ни в какие рамки», — отметил парламентарий.
Чепа считает, что в будущем можно ожидать продолжения санкционной политики Штатов в отношении РФ. Он подчеркнул, что наша страна уже привыкла к такой тактике США. По словам депутата, ограничения должны заставить наши компании заниматься импортозамещением.