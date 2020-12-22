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    22 декабря 2020, 11:14

    Депутат назвал новые санкции США «грязной конкурентной борьбой»

    Полина Петрова

    Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на новые санкции США, введенные в отношении российских компаний. Он заметил, что в этих действиях прослеживается конкурентная борьба с нашими и китайскими компаниями, пишет сайт RT.
    Депутат назвал новые санкции США «грязной конкурентной борьбой»

    «Для того чтобы ослабить эти компании, США принимают всяческие меры, санкции… Это конкурентная борьба, грязная конкурентная борьба, которая не укладывается ни в какие рамки», — отметил парламентарий.

    Чепа считает, что в будущем можно ожидать продолжения санкционной политики Штатов в отношении РФ. Он подчеркнул, что наша страна уже привыкла к такой тактике США. По словам депутата, ограничения должны заставить наши компании заниматься импортозамещением.