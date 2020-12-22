Депутат назвал новые санкции США «грязной конкурентной борьбой»

«Для того чтобы ослабить эти компании, США принимают всяческие меры, санкции… Это конкурентная борьба, грязная конкурентная борьба, которая не укладывается ни в какие рамки», — отметил парламентарий.

Чепа считает, что в будущем можно ожидать продолжения санкционной политики Штатов в отношении РФ. Он подчеркнул, что наша страна уже привыкла к такой тактике США. По словам депутата, ограничения должны заставить наши компании заниматься импортозамещением.