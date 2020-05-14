Депутат назвал недоработанным законопроект о получении вида на жительство

По его словам, «не нужно спешить с принятием законопроекта, пока мы все шаги не предпримем: посоветоваться по-настоящему с экспертами, с обществом, с общественными объединениями, со всеми, кого это интересует».

«Регулирование рынка недвижимости — это одна тема, вопросы гражданства — это другая тема», считает Новиков.