Депутат назвал главу дипломатии ЕС реалистом
«В заявлениях Борреля чувствуется позиция реалиста, который понимает, что при всей глобализации на фактически империалистических началах, которая осуществлялась последние десятилетия в мире во главе с США, в мире сохраняются очень важные центры силы», — привел слова Новикова сайт RT.
Имеется целый ряд «узлов», которые не просто региональные, а с «важным международным звучанием». Поэтому без участия России в их развязывании проблемы не решатся, уверен депутат.
«Боррель в данном случае пытается быть политиком, который весьма внятно, спокойно, логично учитывает все точки зрения, которые существуют внутри самого ЕС. Там, как известно, есть не только атлантисты, но есть и те, кто выступает за самостоятельную роль ЕС в мировой политике», — добавил Новиков.
За высказываниями Борреля он углядел важную тенденцию внутри европейской политики. Ее представители хотели бы поднять роль ЕС. А для этого важно, в частности, оздоровить отношения с Россией, подытожил парламентарий.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает Россию в прежнем статусе важного партнера и соседа. Соответственно, основой отношений остается поддержка диалога.
Евросоюз поприветствовал продление договора СНВ-3 между Россией и США. Боррель отметил, что европейские страны призывают к дальнейшему сокращению ядерного потенциала.