Депутат назвал главу дипломатии ЕС реалистом

Позиция реалиста чувствуется в словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал Россию партнером первостепенной важности. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«В заявлениях Борреля чувствуется позиция реалиста, который понимает, что при всей глобализации на фактически империалистических началах, которая осуществлялась последние десятилетия в мире во главе с США, в мире сохраняются очень важные центры силы», — привел слова Новикова сайт RT.

Имеется целый ряд «узлов», которые не просто региональные, а с «важным международным звучанием». Поэтому без участия России в их развязывании проблемы не решатся, уверен депутат.

«Боррель в данном случае пытается быть политиком, который весьма внятно, спокойно, логично учитывает все точки зрения, которые существуют внутри самого ЕС. Там, как известно, есть не только атлантисты, но есть и те, кто выступает за самостоятельную роль ЕС в мировой политике», — добавил Новиков.

За высказываниями Борреля он углядел важную тенденцию внутри европейской политики. Ее представители хотели бы поднять роль ЕС. А для этого важно, в частности, оздоровить отношения с Россией, подытожил парламентарий.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает Россию в прежнем статусе важного партнера и соседа. Соответственно, основой отношений остается поддержка диалога.

Евросоюз поприветствовал продление договора СНВ-3 между Россией и США. Боррель отметил, что европейские страны призывают к дальнейшему сокращению ядерного потенциала.