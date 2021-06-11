Депутат нашел способ помочь малым магазинам

Государство должно финансово помочь малым торговым точкам и предоставить преимущество при аренде помещений. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также на Российскую ассоциацию экспертов рынка ритейла.

«Государство, если оно заинтересовано, чтобы людям было удобно, должно стимулировать финансово деятельность малых торговых точек», — заявил первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Сергей Калашников.

Власти могут помочь владельцам малых торговых точек через аренду. Управляющие компании заинтересованы в предоставлении помещений на первых этажах домов за более высокую цену питейным заведениям или магазинам мод. Поэтому Калашников призвал сдавать под маленькие лавки 60% всех нежилых помещений, которые имеются в домах.

Член правления ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха поддержал мнение о необходимости создать более комфортные условия для малых торговых точек.

«Создаете для маленьких магазинов какие-то преференции или делаете дотации. Первое — это обучение, второе — это консолидация. Третье — целевые дотации и четвертое — создание колхозных рынков», — отметил он.

По мнению Илюхи, обучение нужно сделать условием для предоставления дотаций. Маленькие магазины проигрывают крупным, потому что их владельцы ничего не знают о современной рыночной торговле.