Депутат нашел «самую страшную» санкцию для США

Окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» будет «самой страшной экономической и геополитической санкцией» в отношении США. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

После завершения этого проекта Америка потеряет контроль над Европой, тогда Россия получит возможность диктовать США «любые условия». К тому же функционирование альтернативного канала поставки газа на Запад оставит Украину без огромной суммы за транзит топлива, которую России пока приходится выплачивать ей.

«Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», — объяснил депутат.

США придется в одностороннем порядке снимать свои санкции с России, раз потеряет контроль над Европой.

«Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить „Северный поток — 2“, потому что это смерти подобно для США и Украины», — заявил Шерин.

По его мнению, все действия против России нужно фиксировать и откладывать в «копилочку», чтобы в будущем «воздать должное».

Ранее судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило работы по строительству «Северного потока — 2» в водах Германии. Оно ведет трубоукладку на рекордной скорости — приблизительно 1,5 километра в сутки. При благоприятной погоде оставшийся отрезок нитки газопровода будет готов уже в начале июня.