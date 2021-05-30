Депутат Мособлдумы отметил активность избирателей на праймериз «Единой России»

Жители Московской области проявили активность на праймериз партии «Единая Россия», которые проходят в очном формате. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу Московского областного регионального отделения ЕР.

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев выдвигается от Ступинского избирательного округа. Он отдал свой голос на праймериз и обратил внимание на активность местных жителей в последний день предварительного голосования.

«Настрой рабочий. Наблюдаю за работой центров содействия по электронному голосованию, наблюдаю, какую активность проявляют наши жители, избиратели, которые добровольно заявились на участие в праймериз. Честно говоря, это радует и позволяет не сомневаться в выборе жителей по тем кандидатам, которые будут представлять партию на выборах в сентябре», — сказал депутат.

Он напомнил, что Московская область — один из немногих регионов России, где праймериз проводят в очном формате. По мнению Голубева, в стране необходимо сохранять смешанную систему голосования, потому что некоторые люди привыкли посещать избирательные участки.

«Понятно, что для молодежи, для тех, кто на „ты“ с техникой, удобнее электронная форма — ее тоже нужно развивать и сохранять», — отметил депутат.

Процедура праймериз ЕР началась 24 мая. По итогам будут сформированы списки кандидатов от партии на выборы разных уровней. В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы.