Депутат Мосгордумы предложил не ограничивать зону денацификации Украиной

Депутат Московской городской думы от КПРФ Сергей Савостьянов призвал не ограничивать спецоперацию по денацификации и демилитаризации одной Украиной. Он предлагает включить в зону действий страны Балтии, Молдавию, Казахстан и Польшу. Об этом он написал в официальном ответе депутата на одно из поступивших к нему обращений.

«Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам России, Украины и всей Европы, а для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесобразным включить еще Прибалтику, Польшу, Молдову и Казахстан», — говорится в ответе депутата на обращение.

Он также добавил, что, по его мнению, в обсуждении «таких судьбоносных для всей страны решений», как спецоперация на Украине, «должны принимать участие все региональные парламенты».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О ее начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. По его словам, таким образом будет обеспечена «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В Минобороны РФ пояснили, что армия наносит удары по объектам военной инфраструктуры Украины и ее войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.

При этом военные подчеркивают, что гражданскому населению с их стороны ничто не угрожает.

Ранее Минобороны провело брифинг, на котором подвело итоги кампании на Украине за месяц. Первый заместитель начальника Генерального штаба Сергей Рудской заявил, в частности, что «в целом основные задачи первого этапа операции выполнены».