    12 июня 2020, 10:20

    Депутат Морозов отреагировал на призыв украинского МИД усилить антироссийские санкции

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Антон Морозов обсудил с RT просьбу главы внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы к ЕС усилить санкции против России.

    «Я думаю, что этот господин отстал от современных тенденций европейской и мировой политики», — заметил член думского Комитета по международным делам.

    Он обратил внимание на то, что никто не верит словам украинских политиков о том, что Москва якобы не исполняет свои договоренности по Минским соглашениям.

    Именно Киев уходит от их исполнения. По мнению парламентария, европейские страны заинтересованы в восстановлении «полноформатного взаимодействия» с Россией.