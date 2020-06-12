Депутат Морозов отреагировал на призыв украинского МИД усилить антироссийские санкции

«Я думаю, что этот господин отстал от современных тенденций европейской и мировой политики», — заметил член думского Комитета по международным делам.

Он обратил внимание на то, что никто не верит словам украинских политиков о том, что Москва якобы не исполняет свои договоренности по Минским соглашениям.

Именно Киев уходит от их исполнения. По мнению парламентария, европейские страны заинтересованы в восстановлении «полноформатного взаимодействия» с Россией.