Депутат Миронов посоветовал встретить Новый год с семьей

Сейчас лучше всего отказаться от походов в рестораны и места с большим скоплением людей. Тем более в праздничные дни все заведения закроются на ночь.

Сам Миронов всегда встречает Новый год в кругу семьи, поэтому он не изменит своей традиции и в 2021 году.

Накануне президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать ближайшее 31 декабря выходным днем после предложения «Единой России», напомнило ИА НСН. Саму идею об объявлении последнего дня года выходным озвучил во время заседания депутат Госдумы Сергей Неверов. На федеральном уровне этого сделать нельзя, но регионы имеют право объявить выходной. Благодаря этому в 2020-м 31 декабря не придется работать жителям 40 российских регионов. Крайней в список внесена Ингушетия, где распоряжение подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

В Свердловской области 31 декабря тоже будет выходным днем.