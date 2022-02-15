Депутат Милонов высмеял назначение ЛГБТ-активиста на должность помощника президента США

ЛГБТ-активист Сэм Бринтон занял пост помощника президента США Джо Байдена по утилизации ядерных отходов. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА ФАН прокомментировал это событие.

По словам российского политика, представители ЛГБТ на ведущих должностях ослабляют Соединенные Штаты. Из-за этого подобный подход к подбору кадров, по мнению Милонова, выгоден для России.

«Такие чиновники не будут пользоваться авторитетом, а их действия будут иррациональны. Я бы хотел, чтобы еще армия США была возглавлена трансгендером. Тогда, наверное, вопрос с неадекватной военной политикой будет закрыт окончательно», — заявил он.