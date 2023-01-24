24 января 2023, 11:51
Депутат Милонов рассказал о погодных условиях в зоне СВО
Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, который сейчас находится на службе в Донецкой народной республике, рассказал «Общественной службе новостей» о погодных условиях в зоне СВО.
По словам политика, замерзнуть ему не дает постоянная работа.
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«Лучший способ не замерзнуть — это хорошая работа. Вчера вот перетаскал около 90 снарядов на себе. Вкладывал их в орудие. И от этого, конечно, согреваешься», — сообщил Милонов.
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Он отметил, что несмотря на частое солнце, в зоне СВО постоянно дует сильный ветер из-за равнинной местности. Какой бы теплой не была одежда, все равно промерзаешь.
Депутат добавил, что рад погоде, которая по сравнению с московской более теплая. Столбики термометров здесь показывают до -5.
Виталий Милонов
Специальная военная операция РФ на Украине
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