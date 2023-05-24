Власть 24 мая 2023, 17:54 Депутат Милонов предложил ужесточить наказание для владельцев громких мотоциклов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за ужесточение наказаний для владельцев слишком громких мотоциклов, передала «Вечерняя Москва».

По его мнению, не нужно вводить ограничения только в ночное время, потому что такие полумеры не дадут результата. Депутат уверен, что следует запретить слишком громкие мотоциклы в городе и днем, потому что вне спортивных соревнований использование прямоточного глушителя, издающего сильный рев, ничем не обосновано. Кроме того, нужно ввести жесткие штрафы вплоть до принудительной замены элементов.

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«В первый раз можно сделать небольшой штраф, пусть он будет хоть тысяча рублей, и обязательство исправить проблему. Тут главная задача — не наказать человека, а обозначить, что он совершает нарушение, отнестись по-человечески. Если в течение недели человек не предоставит изменения, тогда можно попросить перестать эксплуатировать мотоцикл», — подчеркнул Виталий Милонов.

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