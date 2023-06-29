Власть 29 июня 2023, 12:00 Депутат Мажуга поддержал введение льгот на ж/д билеты для студентов из южных регионов

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В России предложили ввести льготы на ж/д билеты для учащихся из тех регионов, с которыми временно приостановлено авиасообщение. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга поддержал эту инициативу. Об этом сообщил RT.

По мнению депутата, введение любых льгот для студентов — это всегда хорошая идея. Но она в любом случае требует более подробного рассмотрения и изучения.

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«Любые льготы для обучающихся в высших учебных заведениях — это хорошо. Льготы на транспорт — это особенно хорошо. Но только здесь всё нужно детально проанализировать», — считает депутат.

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