Депутат Матвейчев объяснил, зачем ограничивать продажу сим-карт

Ограничение на количество оформляемых сим-карт на одного человека поможет бороться с мошенничеством. Таким мнением с «360» поделился депутат Госдумы, экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев.

Как правило, человек покупает несколько сим-карт на собственный паспорт для себя или ребенка. По 10-50 штук их обычно берут для последующей перепродажи, отметил депутат.

«На черном рынке их покупают люди, занимающиеся криминальной деятельностью, регистрируют какие-то аккаунты, вымогают деньги, обманывают людей, занимаются спамом или террористической деятельностью», — заявил Матвейчев.

Кроме того люди, которые занимаются массовой покупкой сим-карт, по словам депутата, используют их для фейк-новостей и пропаганды. Нередко их вывозят в другие страны.

«Оттуда идет работа, с Украины или с сопредельных государств», — добавил депутат.

Также он прокомментировал ситуацию с массовой раздачей карточек связи в метро. Таким образом, по мнению Матвейчева, операторы сотовой связи пытаются переманить клиентов к себе. Предложение ограничить число оформляемых сим-карт на одного человека, как отметил депутат, создаст серьезные трудности для мошенников.

«Это создаст для них затруднения. Если карты будут в дефиците, им будет непросто», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил дать возможность пациентам российских больниц выходить в интернет с помощью бесплатного Wi-Fi.