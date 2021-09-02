Депутат Марченко раскритиковал повышение штрафа за драки и предложил ввести в УК статью о массовых конфликтах

Повышение штрафа за драки с 500 до пяти тысяч рублей никого не остановит от конфликта. Об этом в беседе с «360» заявил член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Евгений Марченко.

Так он прокомментировал сообщения, что его коллега, депутат Анатолий Выборный готовит законопроект о повышении штрафов за драки, попадающие под статью КоАП «Мелкое хулиганство». По мнению автора документа, это позволит сдержать массовые драки мигрантов, которые участились в последнее время.

Евгений Марченко заявил, что сумма штрафа не настолько велика. Тем более она не остановит мигрантов от массового конфликта.

«Я бы здесь шел несколько другим путем. Нужно ввести дифференцирование. То есть если это люди дерутся один на один и там нет никаких телесных повреждений, то это можно оставить как мелкое хулиганство. Но когда идут драки групповые — это должна быть уголовная ответственность. Даже если у них нет там взаимных претензий. Даже если у них нет телесных повреждений», — заявил он.

Депутат отметил, что любая групповая драка — это явление общественно опасное и требует перевода в отдельный состав преступления.

«Штрафами до пяти тысяч никого особо не спасешь. Потому что если мигранты решили с кем-то разобраться, то их это не остановит. Их не останавливает то, что их высылают. Они все равно выходят и дерутся», — напомнил он.

Законопроекты об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях в ближайшее время рассматриваться не будут, так как Министерство юстиции готовит новую редакцию КоАП. Об этом заявил ТАСС председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он посоветовал всем авторам инициатив передавать их в Минюст, но при этом не просто повышать штрафы, а указывать вероятные последствия.