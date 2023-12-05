05 декабря 2023, 16:36
Депутат Лантратова сообщила, что в России следует увеличить количество мер поддержки семьям с детьми
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с радиостанцией Sputnik заявила, что в России следует увеличить количество поддержки семьям с детьми, несмотря на уже принятые меры.
По ее словам, в письмах граждане просят, в основном, расширить средства материнского капитала, чтобы их можно было потратить в том числе на покупку отечественного автомобиля.
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«Еще люди пишут, что нужно развивать социальную инфраструктуру, что не хватает во многих местах дополнительного бесплатного образования», — сообщила депутат.
Лантратова добавила, что полностью поддерживает идею расширение сферы использования маткапитала.
Госдума РФ
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