Депутат Красов отреагировал на планы США усилить военное присутствие в Польше

Штаты намерены увеличить в 10 раз военный контингент в Польше Подробнее

По словам парламентария, увеличение воинского контингента американцев в любой точке Европы недопустимо, поскольку баз США и так много в европейских странах, большая часть которых входит в Североатлантический Альянс.

«Европа уже перенасыщена вооружением, военной техникой и воинскими подразделениями», — напомнил законодатель.

Он добавил, что шаги, которые предпринимают американские партнеры с молчаливого согласия и одобрения Варшавы — это «явно дестабилизирующий фактор».