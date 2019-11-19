Депутат Красов отреагировал на планы США усилить военное присутствие в Польше
Первый зампред думского Комитета по обороне Андрей Красов обсудил с RT планы Вашингтона увеличить в десять раз свой воинский контингент на территории Польши.
Штаты намерены увеличить в 10 раз военный контингент в ПольшеПодробнее
По словам парламентария, увеличение воинского контингента американцев в любой точке Европы недопустимо, поскольку баз США и так много в европейских странах, большая часть которых входит в Североатлантический Альянс.
«Европа уже перенасыщена вооружением, военной техникой и воинскими подразделениями», — напомнил законодатель.
Он добавил, что шаги, которые предпринимают американские партнеры с молчаливого согласия и одобрения Варшавы — это «явно дестабилизирующий фактор».