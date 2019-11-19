  • Депутат Красов отреагировал на планы США усилить военное присутствие в Польше

    19 ноября 2019, 20:06

    Артур Блянихов

    Первый зампред думского Комитета по обороне Андрей Красов обсудил с RT планы Вашингтона увеличить в десять раз свой воинский контингент на территории Польши.

    Штаты намерены увеличить в 10 раз военный контингент в Польше

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    По словам парламентария, увеличение воинского контингента американцев в любой точке Европы недопустимо, поскольку баз США и так много в европейских странах, большая часть которых входит в Североатлантический Альянс.

    «Европа уже перенасыщена вооружением, военной техникой и воинскими подразделениями», — напомнил законодатель.

    Он добавил, что шаги, которые предпринимают американские партнеры с молчаливого согласия и одобрения Варшавы — это «явно дестабилизирующий фактор».