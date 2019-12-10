Депутат Красов назвал странной принятую ООН резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма Подробнее

«Странная резолюция такой уважаемой организации», — заметил парламентарий.

Он напомнил, что против принятия этого документа проголосовал ряд государств, которые поддерживают Россию в данном вопросе. Законодатель подчеркнул, что РФ имеет право делать на своей территории все, дабы укрепить обороноспособность страны. Депутат отметил, что Россия является мирным государством, которое не намерено ни на кого нападать.