Депутат Красов назвал странной принятую ООН резолюцию по «милитаризации» Крыма
Первый зампред думского Комитета по обороне Андрей Красов обсудил с ИА НСН принятую Генассамблеей ООН резолюции о «милитаризации» Крыма, которая была предложена Украиной.
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» КрымаПодробнее
«Странная резолюция такой уважаемой организации», — заметил парламентарий.
Он напомнил, что против принятия этого документа проголосовал ряд государств, которые поддерживают Россию в данном вопросе. Законодатель подчеркнул, что РФ имеет право делать на своей территории все, дабы укрепить обороноспособность страны. Депутат отметил, что Россия является мирным государством, которое не намерено ни на кого нападать.