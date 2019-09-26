Депутат Краснов назвал голословными обвинения НАТО по ДРСМД

НАТО отказалось от предложения России по поводу моратория на размещения РСМД Подробнее

По данным информагентства, НАТО отказалось от российской инициативы, сославшись на то, что Москва уже развернула систему SSC-8, которая якобы нарушает ДРСМД.

Парламентарий напомнил, что Россия не выходила из этого договора, а лишь приостановила его выполнение, в отличие от США, которые вышли из ДРСМД и «закрыли за собой дверь».

«Мы все-таки двери оставили открытые для возможного диалога. И эти обвинения со стороны Соединенных Штатов Америки и их вассалов по НАТО голословны», — подчеркнул Краснов.