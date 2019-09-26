Депутат Краснов назвал голословными обвинения НАТО по ДРСМД
Первый зампред думского Комитета по обороне Андрей Краснов обсудил с ИА НСН реакцию Североатлантического Альянса на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.
НАТО отказалось от предложения России по поводу моратория на размещения РСМДПодробнее
По данным информагентства, НАТО отказалось от российской инициативы, сославшись на то, что Москва уже развернула систему SSC-8, которая якобы нарушает ДРСМД.
Парламентарий напомнил, что Россия не выходила из этого договора, а лишь приостановила его выполнение, в отличие от США, которые вышли из ДРСМД и «закрыли за собой дверь».
«Мы все-таки двери оставили открытые для возможного диалога. И эти обвинения со стороны Соединенных Штатов Америки и их вассалов по НАТО голословны», — подчеркнул Краснов.