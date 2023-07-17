Власть 17 июля 2023, 18:13 Депутат Козловский объяснил, что повышение цен на газ связано с инфляцией

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«Газпром» с 1 июля следующего года на 8% повысит цены на газ для всех его потребителей в России, и это связано с инфляцией и ее процессами. Об этом ИА НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

По его словам, в этом году цены повышать не стали, так как их уже поднимали в прошлом году. Но, начиная с 2024 года, есть план ежегодного роста. Так уже сейчас заявили, что собираются повысить цены еще на 8% в июле 2025 года.

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«Повышение связано с инфляционными процессами, которые у нас в стране на сегодняшний день существуют и с компенсациями за предыдущий период», — объяснил Александр Козловский.

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