Власть 11 апреля 2023, 11:38 Депутат Колунов оценил важность развития целевого приема в вузы Депутат ГД Колунов: целевой прием студентов под потребности компаний просто необходим Фото: пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова

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Принимать студентов в вузы по целевой квоте нужно в соответствии с потребностями компаний. Об этом заявил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

«Целевая квота в российских вузах существует, но нужно ее улучшать. Набор под потребности компаний — чтобы и студенты безработными не были, и отечественная экономика развивалась — просто необходим», — сказал он во время посещения Московского областного филиала РАНХиГС.

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Колунов подчеркнул, что на достижение этого направлен закон о совершенствовании целевого обучения, который депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании 5 апреля.

В соответствии с ним запросы работодателей на целевой прием с 1 мая 2024 года будут публиковать на едином портале. При этом принять участие в конкурсе на целевое место сможет любой студент.

Депутат добавил, что практика — это хороший опыт для студентов, который не только укрепляет их теоретические знания, но и готовит к полноценной работе.

«Но нужна не столько практика, сколько наставничество со стороны будущих работодателей. Целевой прием именно то направление, которое обеспечит передачу опыта от работодателя к сотруднику», — заключил Колунов.