Власть 15 ноября 2022, 14:12 Депутат Колесник заявил о необходимости возрождения вагоностроительных заводов

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Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что в России следует возвращать вагоностроительные заводы времен СССР. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Депутат отметил, что такая необходимость возникла после ухода из страны зарубежных компаний.

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«Но раз они нам не поставляют, значит, мы сами сделаем», — заявил он.

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Также Колесник отметил, что предприятия следует модернизировать. Сейчас вагоностроительных заводов в России очень мало, заключил он.