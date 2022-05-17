Депутат Колесник заявил, что водителей с сотней штрафов в год следует пожизненно лишать прав

Депутат Андрей Колесник выступил за ужесточение ответственности для водителей, которые нарушали ПДД большое количество раз. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его мнению, следует принять закон, который будет подразумевать наказание за большое количество штрафов. Особенно это качается превышения скорости, так как именно с ним связаны многие происшествия, уточнил депутат.

«Это надо рассматривать со всех сторон, с учетом экспертного сообщества, а потом уже принимать решения в качестве закона. Если у человека под сто штрафов за год, лишать его прав пожизненно», — подчеркнул Колесник.