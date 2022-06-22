Депутат Колесник прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининград

Депутат Андрей Колесник заявил, что МИД не сможет решить вопрос с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что при необходимости можно организовать перевозки паромами.

«Есть определенные нюансы: в Калининград они приходят полными, а уходят пустыми. Многие товары уходят на импорт, а на большую землю не особенно», — рассказал Колесник.

Также депутат заявил, что МИД не решит этот вопрос — «только армия, флот и вежливые люди».