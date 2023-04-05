Власть 05 апреля 2023, 16:29 Депутат Кирьянов предложил запретить рекламировать эзотерику

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Рекламу эзотерики и колдунов необходимо запретить в России. С такой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист предложил модерировать социальные сети для того, избавляться от рекламных постов подобного рода. Также Кирьянов заявил, что можно было бы ввести реестр людей, которые занимаются колдовством. Однако на данный момент это сложно обозначить в рамках правовых норм.

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«Это вопросы нравственного здоровья общества, для нас это вопрос наших традиционных ценностей. Я думаю вполне уместно было бы сделать запрет на рекламу таких историй и сущностей», — отметил депутат.