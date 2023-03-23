Власть 23 марта 2023, 18:45 Депутат Ярослав Нилов оценил пользу нейросетей в работе над законопроектами

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Нейросети можно привлекать к работе над законопроектами, чтобы они видели и указывали нестыковки в документе. Об этом ИА НСН рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Он считает, что привлечение искусственного интеллекта позволит более глубоко и комплексно анализировать законопроекты.

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«У нас очень много правовых пробелов и несостыковок из-за того, что законодатель не все предусмотрел при принятии соответствующих поправок. Впоследствии происходит совершенствование действующего закона или нормативного правового акта», — сказал Ярослав Нилов.

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Он также добавил, что и без применения искусственного интеллекта законопроекты проходят очень тщательную проверку. В том числе, и на коррупционную составляющую.

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