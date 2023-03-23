23 марта 2023, 18:45
Депутат Ярослав Нилов оценил пользу нейросетей в работе над законопроектами
Нейросети можно привлекать к работе над законопроектами, чтобы они видели и указывали нестыковки в документе. Об этом ИА НСН рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
Он считает, что привлечение искусственного интеллекта позволит более глубоко и комплексно анализировать законопроекты.
Реклама
«У нас очень много правовых пробелов и несостыковок из-за того, что законодатель не все предусмотрел при принятии соответствующих поправок. Впоследствии происходит совершенствование действующего закона или нормативного правового акта», — сказал Ярослав Нилов.
Реклама
Он также добавил, что и без применения искусственного интеллекта законопроекты проходят очень тщательную проверку. В том числе, и на коррупционную составляющую.
Искусственный интеллект
Реклама
Реклама