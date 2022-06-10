Депутат Ямпольская предложила штрафовать за использование англицизмов в рекламе на 50 тыс. рублей

Председатель Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская рассказала о законопроекте, по которому за использование англицизмов в рекламе предполагается штраф на сумму до 50 тысяч рублей. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Предлагается запретить использование в информации для потребителей любых иностранных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке», — заявила Ямпольская.

Она рассказала, что согласно этому закону должностным лицам будут назначать штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Штрафы для юридических лицо составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей