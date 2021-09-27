Депутат «Яблока» Митрохин: Явлинский находится у врача

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко», сооснователь партии Григорий Явлинский сейчас находится у врача. Однако у него нет проблем со здоровьем. Такое заявление сделал депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин.

UPD: Пресс-секретарь Григория Явлинского подтвердил, что политик находится в больнице из-за проблем с сердцем. Об этом написало РИА «Новости».

«Я не могу подтвердить информацию по госпитализации [Явлинского]. По моей информации, он действительно находится у врача, но вопрос о какой-то серьезной госпитализации не стоит», — сказал Митрохин. Его процитировал ТАСС.

Митрохин заметил, что у Явлинского есть какие-то проблемы, но ничего тяжелого нет. Также депутат выразил надежду, что в ближайшее время политик выйдет на связь.

Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Явлинского госпитализировали в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Telegram-канал Mash со ссылкой на источники писал, что сооснователь «Яблока»в ночь с субботы на воскресенье пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание.

Ранее у Григория Явлинского были проблемы с сердцем, более 20 лет назад ему делали операции в Германии и США.