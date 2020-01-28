Депутат из Самарской области «заказала» супруга, чтобы разбогатеть

Против депутата городской думы Чапаевска в Самарской области возбудили уголовное дело. Женщину подозревают в подготовке убийства мужа из-за желания завладеть его богатством.

Об этом сообщило областное управление Следственного комитета. По данным следствия, 44-летняя женщина решила убить своего мужа, чтобы получить его деньги и имущество. Какую должность занимает мужчина — неизвестно.

Чтобы избавится от мужа, депутат обратилась к киллеру. Действовать она решила не одна — на встречу с наемником женщина позвала свою подругу.

«20 января 2020 года подозреваемые, находясь в помещении кафе, обратились к мужчине по имени Дмитрий с предложением о совершении им убийства за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей, на что мужчина ответил согласием», — сообщило ведомство.

Женщины рассказали киллеру всю информацию о супруге депутата: адрес дома и работы и места, в которых он часто бывает, а также информацию о его автомобиле.

27 января 2020 года женщины снова встретились с киллером. Они передали ему аванс — 200 тысяч рублей. Но сделка не состоялась — «наемный убийца» действовал в рамках оперативного эксперимента. Депутата вместе с ее знакомой задержали сотрудники ФСБ Самарской области.

На допросе обе задержанные отказались сотрудничать со следствием и не стали давать показания. Меру пресечения им пока не выбрали — судебное заседание состоится в ближайшее время.