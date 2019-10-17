Депутат из Ноябрьска сбил пешехода

Авария произошла недалеко от улицы Советская. Депутат ехал на своей машине через внутридворовый проезд в сторону горадминистрации.

«Смотрю, здесь человек идет, я ухожу влево, и человек, со мной поравнявшись, начал прыгать на мою машину. Потом начал утверждать, что якобы я его сбил», — заявил Бондарчук.

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На машине остались царапины. По словам Бондарчука, он ехал со скоростью пять километров в час.

На место приехали два участковых. В городском ГИБДД отказались от комментариев. Виновного в ДТП определят правоохранители.

Пострадавший жаловался на больной позвоночник, но депутат не вызвал ему врачей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

Связаться с Бондарчуком журналисты пока не смогли.

По мнению политолога Александра Белоусова, политик намеренно привлекает к себе внимание. Мы живем в обществе хайпа, где просмотры, комментарии и скандалы играют важную роль, считает он. Тем не менее эксперт призвал не путать хайп и политическое поведение. Поведение — это умение договариваться, усиливать или ослаблять давление, заключать союзы.